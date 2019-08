Se billedserie Bjarne Lundahl fra Top Tours er så begejstret for Nordsjællands Fuglepark, at han vil sponsorere et nyt hus til et dyr om året og udbrede kendskabet til parken. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: - Fuglepark er overset perle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Fuglepark er overset perle

Gribskov - 17. august 2019 kl. 06:00 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Suset fra de farvestrålende loriers vinger kan mærkes, når de flyver hen over hovedet på én. De fleste af fuglene har dog travlt med at tage i mod mad fra en flok børnehavebørn fra Ålsgårde, der i dag er på besøg i Nordsjællands Fuglepark. Børnehaven er inviteret af salgsdirektør og ejer af Top Tours, Bjarne Lundahl, der også selv kommer fra Ålsgårde. Han har kastet sin kærlighed på fugleparken og vil arbejde på at udbrede kendskabet til parken.

- Jeg har selv været her med mine børn, og jeg synes, det er en perle i Nordsjælland, som er overset. I dag har jeg derfor inviteret Ålsgårde Børnehave herud i anledning af børnehavens 50 års fødselsdag, fortæller Bjarne Lundahl.

- Jeg synes, det er en fabelagtig park, og det er synd, at der er mange mennesker, som ikke kender den. Den ligger kun to kilometer fra Esrum Kloster, som også er en perle i Nordsjælland. Så folk skal vide, de kan tage herop. Hvorfor ikke lave noget mere markedsføring, siger Bjarne Lundahl, som har forskellige idéer til, hvordan man kan gøre parken mere kendt i den brede offentlighed.

Han vil blandt andet sponsorere et nyt hus til et dyr hvert år. I første omgang et nyt kænguruhus, hvor man kan komme ind og fodre kænguruerne. Nu skal han sammen med parkens ejer Frank Friis Nielsen, finde ud af, hvad der ellers skal ske.

- Jeg har vilde ambitioner om mange forskellige dyr, men vi skal nu sætte os ned og finde ud af, hvad der er muligt, siger han.

Frank Friis Nielsen, der åbnede Nordsjællands Fuglepark i 2003 sammen med sin hustru Marianne, er glad for Bjarne Lundahls henvendelse.

- Det er super flot, at Bjarne vil hjælpe og støtte op om parken både økonomisk og markedsføring. Selv bruger jeg al min tid på arbejdet i parken, og jeg kan også mærke, at jeg er blevet lidt ældre, siger Frank Friis Nielsen, der er uddannet tømrer og selv har bygget parken op fra bunden.

- Vi har de penge, der skal til, for at få stedet til at køre rundt, men vi har ikke de store midler til at udvikle parken. Og vi er nødt til at lave noget nyt hvert år, fortsætter han.

Frank Friis Nielsen oplever også, at folk ikke ved, parken findes.

- Vi er ellers på de sociale medier, så jeg ved ikke hvorfor, siger han.

Fuglepark er en zoo

Parken dækker et areal på 80.000 kvadratmeter og hedder retteligt Nordsjællands Fuglepark og Zoo - og kan altså kalde sig zoologisk have. Der er blandt andet kæmpeskildpadder, surikater, aber, kænguruer og krybdyr at kigge på - ud over rigtig mange fuglearter, som altid har stået Frank Friis Nielsens hjerte meget nært.

- Jeg har haft fugle i 60 år - siden jeg var seks år, og jeg er 66 år nu, siger han.

Frank Friis Nielsen fortæller, at parken har 20.000 besøgende om året, men at det ville være nemmere at få til at løbe rundt økonomisk, hvis besøgstallet kunne nå op på 25-30.000.

Parken har åbent til og med uge 42.