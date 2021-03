Ugepostens redaktør Camilla Nissen glæder sig sammen med hele redaktionen til, at der igen kommer liv i byerne i Gribskov. Foto: Anna Hjortsø.

Gribskov - 06. marts 2021 kl. 16:38 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

Er du fast læser af Ugeposten, har du måske lagt mærke til det. Det er ikke kun butikkerne, der har været ramt af corona. Ugeposten har også tydeligt kunne mærke nedlukningen.

Som avis lever vi af de mange gode initiativer fra borgerne i Gribskov.

Vi lever af at kunne mødes og snakke med alle de mange mennesker, der har visioner og tanker om, hvad vi skal være for en kommune.

Derfor er det heller ingen hemmelighed, at vi også har kunnet mærke, at man pludselig ikke måtte mødes i foreningslivet, at butikkerne lukkede - og at vi ikke kan holde vores dør til kontoret åben for alle jer fantastiske læsere.

- For en lokalavis betyder det alt, at der er liv i byerne. Når butikkerne er lukket, og aktiviteten i samfundet er skruet ned, kan det også mærkes på Ugeposten. Vi lever af de gode historier fra et levende lokalsamfund, siger Ugepostens redaktør Camilla Nissen.

Derfor glæder hun sig nu også over, at landet så småt begynder at åbne op igen.

- Det bliver skønt, og vi glæder os meget til forår og forhåbentlig yderligere genåbning. Det vil betyde, at vi får gang i hjulene, og dermed kan vi også få gang i en hel masse gode historier om det, der sker rundt omkring i hele kommunen.

Har du input til gode historier, hører vi altid meget gerne fra dig.