Billedmontage af TDC-antennemasten med tilhørende tekniske anlæg ved Dronningmølle stationsområde - set fra Villingerødvej mod Dronningmølle Strandvej. Foto: Dronningmølle Borgerforening - Per Laursen

- Et valg mellem pest eller kolera

Gribskov - 03. august 2019 kl. 04:27 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det blev et stort nej fra Dronningmølle til placering af mobilmast - nu er alternativ plan på bordet. Det bliver også et borgernej.

- I forslaget til en alternativ placering er masten rykket 100 meter mod øst - det er et valg mellem pest eller kolera. I den nye placering, stadig på Lokalbanens grund, er den en lille smule bedre dækket af træer i folks baghaver. Men de to placeringer er dem, TDC vil acceptere, siger Jan-Helge Larsen, Dronningmølle grundejerforening og medlem af »mastegruppen«

Sagen drejer sig om en 42 meter høj mast, tiltænkt en placering centralt i Dronningmølle - en placering, som ikke vakte begejstring hos områdets beboere. Det strømmede i 2018 ind med negative høringssvar.

Kritikken lød blandt andet, at masten skæmmede, at den ville føre til tab af ejendomsværdi og have negativ indflydelse på byen og turismen. Nogle var også bekymrede for potentiel skadelig stråling.

Administrationen skrev i sine svar på kritikken blandt andet, at »Administrationen vurderer, at mastens æstetik er subjektiv, og at alternative placeringer er blevet undersøgt«.

I februar valgte udvalget for udvikling by og land at udsætte beslutningen om, hvor en mobilmast skulle placeres og administrationen har nu set på en alternativ placering - i den anledning afholdes borgermøde. Borgerne er dog stadig negative..

- Vi har ønsket en placering, hvor den generer færrest mennesker, siger Jan-Helge Larsen, mastegruppen.

- Det kunne være på Møllealle eller Hulerødvej. Men det bliver afvist under hensyn til fredningsbestemmelser. Vi har i virkeligheden ingen indflydelse på, hvor den kommer til at stå. I forhold til argumentet om at der måske ligger potteskår i jorden, mener jeg, man bør tage mere hensyn til nulevende mennesker end mulige gamle potteskår. Kommunen har i øvrigt selv dispenseret fra disse forhold i forhold til den gamle cirkusgrund, siger Jan-Helge Larsen. Han undrer sig samtidig over, at den nuværende mast ikke bare kan udbygges.

- Det afvises bare, men TDC argumenterer ikke for det.

Piver eller synger

Fra borgerne i byen har der været forslag om blandt andet opstilling af to mindre master til dækning af samme behov, samt maling af den 42 meter høje gittermast. Begge forslag er afvist af ansøgeren, TDC, som ikke mulige.

Borgermødet er den 2. september kl. 15.30-16.30 på Gribskov Rådhus. Mandag den 12. august klokken 19 holder mastegruppen formøde forud for borgermødet.

- Det gør vi for at få overblik over, hvad vi skal sige. Der er massive protester mod begge placeringer. Men vi får jo en mast hvadenten vi piver eller synger. Kommunen bør lave en affredning af det område, vi gerne ser den i, siger Jan-Helge Larsen.