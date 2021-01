Lars Løkke Rasmussen begyndte sin politiske karriere i Græsted-Gilleleje Byråd. På billedet fejres han i Gribskovhallen i Græsted, da han var blevet statsminister første gang. Foto: Thomas Olsen. Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: - En sort dag for mange Venstre-folk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- En sort dag for mange Venstre-folk

Gribskov - 02. januar 2021 kl. 13:44 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

- Jeg synes, det er en trist meddelelse, men jeg kan også sagtens forstå det fra hans side.

Det siger tidligere borgmester i først Græsted-Gilleleje og senere Gribskov Kommune, Jannich Petersen, om Lars Løkkes beslutning om at forlade Venstre.

Han har kendt Lars Løkke, siden han i 1986 blev medlem af byrådet i Græsted-Gilleleje Kommune, og derfor er han også personligt ked af, at Lars Løkke Rasmussen nu har valgt at forlade Venstre.

- Jeg er både trist på egne vegne og på partiets. Jeg kan stadig se et billede for mig af en ung Lars Løkke, da han var i byrådet. Her kunne alle hurtigt se, at han var en skarphjernet person, som var i stand til at kapere meget stof lynhurtigt, så alle kunne se en stor fremtid for ham. Så når han opgiver sit medlemskab af Venstre, og når det er mit eget parti, så gør det mig lidt trist i hjertet - men også på partiets vegne, siger Jannich Petersen.

- Jeg forstår godt baggrunden for det, men det er en sort dag for mange Venstrefolk og også for mig, der har arbejdet sammen med ham siden 1986. Også da han var amtsborgmester, arbejdede jeg sammen med ham, og vi har holdt kontakten ved lige siden, siger Jannich Petersen.

Jannich Petersen har forståelse for, at det har været svært for Lars Løkke at komme over det opgør, der endte med, at han trak sig som formand. Og den seneste udvikling i Venstre, hvor Inger Støjberg er blevet bedt om at forlade sin næstformandspost, har været hovedet på sømmet.

- Den behandling han fik i forretningsudvalget og i Hovedbestyrelsen kunne han ikke komme over. Der var også mange andre medlemmer af partiet - inklusive mig selv - der havde svært ved at komme over det, så jeg forstår godt, at han nu reagerer. Nu har han også set, hvordan man har behandlet Inger Støjberg i Forretningsudvalget - hvor man er gået uden om landsmødet.

Burde have ventet Jannich Petersen er også kritisk over for dette, og mener, partiet burde have ageret anderledes.

- Man burde have ventet til advokatundersøgelsen, som Folketinget har bestilt, var klar, i stedet for. Det er det, som Lars Løkke bruger som argument. Så det har været en udløsende faktor. Jeg kan ikke vide, om han havde forladt partiet alligevel - for han har haft markante udmeldinger i blandt andet klummer, både i forhold til statsministeren, men også i forhold til partiet Venstre, og i længden holder sådan noget heller ikke, for når man er i et parti, er man nødt til at være loyal over for ledelsen, siger Jannich Petersen.

Løkke burde inddrages Han undrer sig over, at Venstre ikke har inddraget den tidligere statsminister mere i udformningen af partiets politik.

- Forretningsudvalget burde have medvirket til at få ham inddraget noget mere. Det ser ikke ud til, at han har været inddraget - det har i hvert fald ikke kunnet ses i det offentlige rum.

- Så jeg deler den opfattelse, som den journalist, der stod bag hans nyeste bog, også har givet udtryk for: Hvorfor har man ikke gjort mere brug af hans evner i Venstre. Det er en vurdering, jeg deler. Det synes jeg simpelthen, det ser ud til, at den nuværende ledelse ikke har haft format til. Det er ærgerligt, for det er en kraftig ressource, der kommer til at mangle, siger han.

Kender ikke planen Jannich Petersen vurderer, at Lars Løkke fortsat vil dele ud af sine visioner for samfundet - men om Lars Løkke har planer om at stifte et nyt parti, har Jannich Petersen ikke kendskab til.

- De visioner, som Lars har for vores samfund, dem er han jo stadig sprængfyldt med i sit hoved. Når man er sammen med ham, øser han ud af de visioner - nu ikke længere inden for venstre, men jeg tror stadig, han vil give sin mening til kende, nu som en mere fri person. Så jeg er mest spændt på, hvor Lars' livsværk skal være når perioden slutter - er han så på en stemmeseddel med nyt parti? Det kan jeg ikke forudse. Men når man kun er 56 - og cirka 58 ved næste valg, så har man stadig masser af kræfter. Jeg kunne også forestille mig, at han kunne få en karriere inden for erhvervslivet eller en organisation med »en vis tyngde.«

relaterede artikler

FAKTA: Løkke topper liste over Venstres stemmeslugere 02. januar 2021 kl. 10:34

Ellemann: Løkke går glip af god rolle i Venstre 02. januar 2021 kl. 09:23