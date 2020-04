Der er sat ekstra vogne op til håndvask i skolegården på Helsinge Realskole.

- Det var som første skoledag

Gribskov - 20. april 2020 kl. 11:25 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle har medvirket til, at det blev god start på en delvis åbning af Helsinge Realskole, Det fortæller en lettet skoleleder, Jeppe Møller Tobberup, efter de første tre skoledage for elever i 0.-5. klasse er forløbet godt.

- Elever, forældre og medarbejdere har virkelig løst opgaven godt. Lige fra børnene er blevet klædt på til det her hjemmefra, til at forældrene har sat dem rigtigt af på skolen og medarbejderne, der har knoklet nærmest i døgndrift, siger Jeppe Møller Tobberup, der også selv har været i aktion på andre måder end normalt.

- Jeg lå og malede gule markeringsstriber på Nygade. Det er ikke lige det, jeg plejer at lave, siger han.

Han har oplevet en stor gensynsglæde blandt eleverne og en stemning som var det første skoledag.

- Børnene var spændte som på første skoledag. De havde brug for at se hinanden og opleve en vis normalitet. Der var også en lettelse at spore hos forældrene, siger Jeppe Møller Tobberup.

- Det eneste, der kom bag på os, var de store i 4.-5. klasse var lidt som køer, der kommer på græs. Der var så meget energi og glæde, at de var svære at styre, og næsten havde lige så meget brug for hjælp som de små, siger skolelederen.

Han har forståelse for, at nogen forældre er bekymrede.

- Vi kan heller ikke love, at deres børn ikke bliver syge, men sundhedsmyndighederne og regeringen har besluttet, at det er den måde, vi gør det op og så er det vores opgave at gøre det bedst muligt. Det har vi en intention og vilje til, siger Jeppe Møller Tobberup.

Mange ting skal gøres anderledes end normalt. For eksempel ankommer forældrene løbende med børnene mellem 7.15 og 8.00, og børnene får heller ikke fri på samme tid. Børnene er delt op i grupper, der har deres egen indgang med toilet og håndvask.

- Udfordringen er, at de skal deles op i mindre grupper og at have sprit og hænder nok til rådighed. 600 børn er startet på samme tid, så det kan godt mærkes. Vi har trukket på alle de ressourcer, vi har og vi er heldige, at meget lidt personale er ramt af corona, siger han.