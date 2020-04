- Der vil være institutioner som ikke er store nok

Natasha Stenbo Enetoft: Der vil være insitutioner, som ikke er store nok og hvor alternative lokaler må tages i brug - afhængigt af, hvor mange børn, der kommer, når der delvist åbnes for skoler og dagtilbud mandag.

Gribskov - 15. april 2020 kl. 11:45 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra mandag den 20. april kan børn i dagtilbud og skolebørn til og med 5. klasse igen komme i pasning og skole i Gribskov kommune. Det har Byrådet besluttet efter anbefaling fra Børn-, Idræt- og familieudvalget. Og det kan blandt andet blive nødvendigt at tage andre lokaler i brug for at sikre, at der er afstand nok mellem børnene, siger formand for Børn, Idræt og Familie, Natasha Stenbo Enetoft (V).

- Der vil givet være institutioner, som ikke er store nok. Lige nu vender vi alle sten. Vi taler om haller, forsamlingshuse og alt hvad der er, som kan komme i spil. Så det er mega vigtigt, at forældrene giver besked, hvis de ikke har tænkt sig at komme med deres børn. Vi skal nok skabe plads, hvis man har brug for at få passet sit barn, men det er en stor hjælp hvis, vi får besked, siger Natasha Stenbo Enetoft.

Lige nu arbejder kommunen på at planlægge den delvise genåbning, hvor der skal sikres tilstrækkeligt med plads, der skal være en logistik, som sikrer tilstrækkelig afstand, der skal være personale til opdeling af børn i mindre grupper, der skal kunne vaskes hænder oftere og længere end normalt, og der skal gøres rent oftere end normalt. Det kræver blandt andet flere lokaler, flere toiletter og håndvaske med videre. Værnemidler skal også være leveret og være på plads.

- Vi er nødt til at være ærlige omkring, at vi har institutioner, som ikke er særlig store. Ellers kan man forestille sig, at de sender børnene ud at lege, så nogen er ude formiddag og nogen er ude om eftermiddagen, siger Natasha Stenbo Enetoft.

På nuværende tidspunkt ser det ud til, at halvdelen eller totredjedele af børnene, kommer.

Hun oplever, at der er opbakning til at finde løsninger i lokalsamfundet.

- Det helt særlige ved Gribskov er viljen til at gøre ting sammen og på frivillig basis, siger hun.

Hun peger på, at man tidligere har bedt folk med sundhedsfaglig baggrund om at melde sig til et beredskab - og hvis man på samme måde vil hjælpe i institutionerne, er der mulighed for at skrive sig op i en jobbank. Der kan nemlig blive brug for ekstra hænder for at leve op til myndighedernes krav.

- Jeg kan ikke afvise, at vi ikke har nok kapacitet med de hænder, vi har i forvejen. Så vi kan blive nødt til at ansætte, siger hun.

Hun nævner, at man i Frederikssund har fået andre kommunalt ansatte til at varetage arbejde i institutioner og skoler.

- Alle idéerne er bragt videre til administrationen, siger Natasha Stenbo Enetoft.

Direktør i Gribskov Kommune, Niels Tørsløv, peger også på, at man lader sig inspirere af andre.

- Vi arbejder på mange spor, og der er mange muligheder, som vi ikke har lagt os fast på - vi skal have overblik over, hvad der er brug for, og hvad vi kan bringe i spil - vi lader os inspirere af, hvad man gør andre steder, siger Niels Tørsløv.

- Vi stræber efter at lave op til retningslinjerne, både når det gælder det, vi skal leve op til, og det vi kan - og det handler meget om at reducere smitterisikoen med afstand og rutiner med håndvask osv. Vi er optaget af, at vi er helt parate, når vi åbner. Og både børn, forældre og personale skal lære de nye rutiner, siger han.

I slutningen af ugen vil forældrene få besked om, hvordan hverdagen bliver i netop deres dagtilbud eller skole. Hvordan børnene kan afleveres og hentes, hvordan rammerne vil være, og hvad der vil være forældrenes ansvar i forhold til at holde smitterisikoen nede. Forældre informeres direkte via Aula og Børneintra samt via kommunens hjemmeside og facebook.

