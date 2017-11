Per Roswall (V) - eneste fra Gribskov, der er med i regionsrådet.

Send til din ven. X Artiklen: Stem også til regionsvalget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stem også til regionsvalget

Gribskov KV17 - 18. november 2017 kl. 16:21 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens kandidaterne til byrådsvalget har haft travlt med at deltage i debatter, har der ikke været meget debat om valget til regionsrådet. I øjeblikket er Per Roswall fra Venstre det eneste regionsrådsmedlem, der har adresse i Gribskov. Han genopstiller, men han har kun deltaget i ét vælgermøde, der har handlet om regionsrådet.

- Men det, vi laver i regionsrådet, har også stor betydning for Gribskovs borgere, specielt når det drejer sig om sundhed. Derfor er det vigtigt også at stemme til regionsrådsvalget.

- I regionsrådet fører jeg en kamp for, at der i samarbejde med de praktiserende læger kan oprettes sundhedshuse i alle kommuner, så borgerne fra fx Gribskov, ikke skal køre så langt for at komme på skadestue.

- Jeg prøver også at komme igennem med, at der - ikke mindst af hensyn til turisterne - bør være en ordentlig cykelsti tæt på kysten mellem Helsingør og Hundested. I Gribskov Kommune mangler vi blandt andet en sti mellem Smidstrup og Heatherhill.

- Det er også regionen, der har ansvaret for råstofplanen, der sikrer råstoffer til fremtidens anlægsopgaver. Til det skal man huske, at selv om et område er udlagt til råstofindvinding er det ikke sikkert, at det skal udnyttes. Konkret i Gribskov er der udlagt et område ved Villingerød og Rusland. Om det område kan jeg kun sige, at jeg er i mod indvinding, siger Per Roswall.

Per Roswall, 70 år, bor i Udsholt ved Blistrup. Han var medlem af Græsted-Gilleleje byråd 1990-2007. Han er i regionsrådet medlem af følgegruppen for Nyt Hospital Nordsjælland og erhvervs- og vækstudvalget. Han er desuden medlem af bestyrelsen for Greater Copenhagen.