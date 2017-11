Nytgribskov kan bestemme ledelsen

For fire år siden kunne partiets høje stemmetal - sammen med til overs blevne stemmer fra to små valgforbundspartnerne - sikre partiet 10 af byrådets 21 pladser. At byrådsgruppen efter valget for fire år siden skrumpede ind til otte på grund af to afhoppere til henholdsvis De Konservative og Socialdemokratiet, er en af forklaringerne på Venstres tilbagegang. I hvert fald har Det Konservative Folkepartik, der fik den ene afhopper, klaret sig betydeligt bedre end sidste valg, mens kommunens største parti, når det gælder landspolitik, Dansk Folkeparti, som ved seneste folketingsvalg fik en fjerdedel af stemmerne, fik et dårligt valg. Det betyder, at den blå blok i byrådet kan komme til at regere på et meget spinkelt flertal. Hvis de evindelige 12-11 afstemninger skal undgås i det ny byråd, er de blå nødt til at indgå et forpligtende samarbejde med de blågrønne i Nytgribskov, der havde et godt valg. Her har partiets frontfigur ejendomsmægler Anders Gerner Frost ved den afsluttende behandling af budgettet for 2018 understreget, at hans parti meget gerne vil samarbejde også med Venstre, som det ellers ofte er i clinch med.