Kim Valentin erkender nederlag

Borgmester i Gribskov Kim Valentin (V) erkender, at det borgerlige valgforbund ikke kan få flertal, og at han derfor ikke kommer til at lede de kommende forhandlinger.

- Vi kan ikke sidde ved bordenden ved de kommende forhandlinger, siger han.

Venstre er dog stadig det største parti, understreger han. Og derfor vil han arbejde for fortsat indflydelse til partiet.

- Vi vil forsøge at få mest mulig Venstre-politik igennem i det kommende byråd, siger Kim Valentin.

Han mener, at valgresultatet blandt andet skyldes, at andre har talt negativt om partiet.

- Det er lykkes andre at fremstille Venstre som et parti, som ikke vil det bedste for de ældre og børnene, men det er forkert, siger han.

I følge Kim Valentin er der blevet ført en kampagne mod ham.

- Der er blevet ført en smædekampagne mod mig, siger han.