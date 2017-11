Billeder: Politisk tovtrækkeri

Her udfordrede blå og rød blok hinanden til en gang politisk tovtrækning. I midten i lysegrønne veste stod Nyt Gribskov og undlod at trække i hverken den ene eller anden retning, skønt det så ud til at kandidaterne havde stor lyst til at være med til at skabe en afgørelse.