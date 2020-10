Se billedserie Betina Dinesen har selv stået for indretningen, som skal være så hyggelig som mulig. Derudover har medlemmerne doneret alt fra små vaser og krukker til kaffekopper, som nu er en del af inventaret. Foto: Emil Kristensen

Yoga og træning: I Dinesens Hus er der fokus på velvære og nærvær

Betina Dinesen vil skabe et hyggeligt hus, hvor medlemmerne føler sig inddraget.

Greve - 19. oktober 2020 kl. 12:48 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

På væggene er der opsat tapet med motiver fra naturen i og omkring Greve, og for enden af rummet er der opsat en hjemmebygget bænk af gamle paller. Derudover er rummet mere eller mindre tomt på nær en hylde, som løber langs begge vægge, hvor der blandt andet står blomster i små glasvaser.

Hylderne er egentlig kun lavet for at dække nogle gamle kabelkasser, fordi lokalet tidligere er brugt som et stort kontor. Faktisk er der ikke meget, nærmest kun et par yogamåtter i en kurv, der afslører, at der dyrkes fysisk aktivitet.

- Jeg har haft fokus på at skabe nogle hyggelige rammer, hvor medlemmerne kan slappe af og koble af. Derfor har jeg forsøgt at gøre det lidt hjemligt, siger Betina Dinesen.

Hun slog i slutningen af september dørene op for stedet, der blot har fået navnet Dinesens. At navnet ikke indeholder mere skyldes, at det højst sandsynligt ville blive for langt til at skrive på facaden. For hos Dinesen kan man både dyrke yoga i flere afskygninger, funktionel træning og mindfulness. Derudover tilbyder hun psykoterapi og har ansatte, der også kan tage af kropsterapi og massage, og så er listen ikke engang fuldent, og det bliver den heller ikke foreløbig.

- Jeg vil gerne have, at det her skal være medlemmernes hus, og det skal opbygges på deres præmisser. Derfor har vi i første omgang lavet et udgangspunkt, hvor vi tilbyder en række hold og behandlinger, men hvis medlemmerne har gode idéer til nye tiltag, så er jeg klar til at lytte og justere, siger Betina Dinesen.

Betina Dinesen vil gerne bruge naturen i Greve, når der skal trænes. Stranden er ideel til formålet. Privatfoto.

Fokus på det hele En anden ting, man undrer sig over, når man kigger rundt i lokalet, er, at der ikke er spejle på væggene. Det er ellers en væsentlig del af indretningen i mange andre træningslokaler, og det var egentlig også den oprindelige idé, da Betina Dinesen med hjælp fra familien satte rummet i stand.

Men da hendes ønske er at skabe et hus, hvor der er fokus på både kropslig og mental velvære, blev de planer skrottet.

- Hvis man er i gang med træning, og man får øje på sig selv i spejlet, kan man hurtigt komme til at fokusere på de ting, man er utilfreds med, siger hun.

- For mig er det vigtigere, at man har fokus på den følelse, man får i kroppen, når man er i gang med sin træning eller yoga, siger hun.

En af de typer yoga, man kan dyrke, er aerial yoga, hvor man hænger i et slags lagen fra loftet. Privatfoto

Betina Dinesen har altid drømt om sit eget sted, efter hun i de seneste 10 år har beskæftiget sig med træning og psykoterapi. Og da hun flyttede til Greve for et års tid siden, savnede hun selv et sted, hvor det ikke kun er hård fysisk træning, der er i højsædet.

Da hun en dag var hos frisøren, overhørte hun, at de ansatte i salonen snakkede om, at de nu også skulle i gang med at træne.

Hun greb chancen, fortalte, at hun var personlig træner og gerne ville lave en træningsbootcamp for dem.

- Henover sommeren endte jeg med at have to forløb, hvor vi trænede på stranden. De varede to til tre måneder, hvor vi mødtes to gange om ugen, siger hun.

Da det seneste sluttede med udgangen af september, så hun en mulighed for at starte op.

- Vi fik opbygget et godt fællesskab, og jeg havde en idé om, at jeg kunne få nogle af deltagerne til at blive medlemmer, siger hun.

Lokalet, der ligger på Jerismosevej, overtog hun i starten af september, og sideløbende med sin bootcamp fik hun gjort det i stand.

- 12 af deltagerne fra bootcampen kom med over, så jeg havde en god bund at starte på, siger Betina Dinesen.

Selvom hun nu råder over lokalerne, så vil meget af træningen fortsat komme til at fortsætte under åben himmel. Faktisk vil den funktionelle træning altid være udendørs, medmindre det står ned i stænger.

- Det giver en helt anden energi, når man træner udenfor, og når træningen fokuserer på, at man arbejder med sin egen kropsvægt, så er vi ikke nødt til at bruge forskellige maskiner, siger hun.

Udover sig selv har hun tilknyttet en række forskellige trænere med forskellige kompetencer, og derudover lejer hun også en del af lokalet ud til behandlere.

Er man blevet nysgerrig på Dinesens Hus, kan man besøge betinadinesen.dk, hvor man kan læse mere.