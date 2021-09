Medarbejderne på rådhuset skal fremover have et sted, hvor de anonymt kan anmelde lovovertrædelser. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Whistleblower-ordning på vej

Greve - 25. september 2021 kl. 19:06 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Hvad skal man gøre, når man oplever, at en kollega i Greve Kommune gør noget, der er mistænkeligt? Det er på nuværende tidspunkt svært at sige, men fremover bliver det lettere, hvis man anonymt vil anmelde mistænkelige forhold.

Alle partier er nemlig imødekommet et forslag fra Socialdemokratiet, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om at igangsætte arbejdet med at etablere en whistlebloser-ordning.

- Lige nu ved medarbejderne ikke, hvad de skal gøre, når de kan se, at chefen eller den øverste ledelse ikke overholder lovgivningen. Det skaber mange spekulationer. Derfor skal vi have en whistleblower-ordning, selvom det er trist, at det er nødvendigt, siger Bjarke Abel fra Socialdemokratiet.

Han mener, at sagen med den tidligere kommunaldirektør Claus Thykjær viser, at der er brug for flere redskaber for medarbejderne i Greve Kommune. Han blev afskediget, efter at det kom frem, at han havde rod i bilagene og havde brugt kommunale kroner på private indkøb.

- Ordningen løser ikke nødvendigvis alle problemer, men den er et skridt på vejen, siger Bjarke Abel.

Venstre, Dansk Folkeparti og Rigge Nørmark støttede forslaget.

- Vi kan ikke andet end at sige ja til forslaget. Det er super fint, siger borgmester Pernille Beckmann (V). Folketinget har besluttet, at alle kommuner i Danmark skal etablere en whistleblower-ordning. Det er vedtaget ved lov, og den træder i kraft den 17. december 2021. Flere medarbejdere har igennem flere år, uafhængigt af hinanden og af flere omgange, gjort opmærksom på problemstillingerne omkring de manglende bilag, uden at blive taget alvorligt, lyder det fra Socialdemokratiet, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti, som havde foreslået at rykke introduktionen af ordningen frem. Det skal nu undersøges, hvem der skal kunne indberette, hvordan anonymiteten sikres, hvad der kan indberettes om og hvem der skal modtage indberetningerne.