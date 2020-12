Arkivfoto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Weekendens indbrud: Julegaver og bil stjålet

Greve - 14. december 2020 kl. 09:44 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Indbrudstyve har været på spil i tre villaer, på et hotel og i en idrætshal i løbet af weekenden.

Natten mellem torsdag og fredag - fair nok, det er ikke helt weekend - blev en bærbar pc og julegaver stjålet fra et hotelværelse på Elektronvej. Det kræver en chip at komme ind på hotellet, og politiet oplyser de begynder undersøgelser i dag mandag.

Søndag aften var der indbrud i Karlslundehallen, hvor ukendte gerningsmænd steg ind gennem en knust rude, som førte ind til brandtrappen. Politiet oplyser, at gerningsmændenes færden bar præg af, at de formentligt er blevet afbrudt i deres togt. I hvert fald er de forsvundet samme vej, som de kom. Man har endnu ikke noget overblik over, hvad der er stjålet.

Natten til lørdag har der været indbrud i en villa på Skolevej i Karlslunde, hvor tyvene knuste et vindue på terrassen, hvorfra de kunne komme ind i køkkenet. Tyvene har herfra bevæget sig rundt i hele huset, hvor de har rodet skabe og skuffer igennem. Politiet oplyser, at de formentligt er forsvundet ud gennem hoveddøren, da den stod åben efterfølgende. Ud over en bilnøgle og en bil, der var forsvundet fra stedet, har anmelderen intet overblik over, hvad der er stjålet.

Natten til søndag var indbrud på Birgitsvej og Gl. Havnevej i Greve. I det ene tilfælde var en rude aflistet, mens en rude i det andet, var smadret med en sten. I begge tilfælde er tyvene kommet ind via 1. salen. Tyvene har bevæget sig rundt i begge huse, hvor de blandt andet har stjålet smykker og ure - der er endnu ikke overblik over alle kosterne.

På Gl. Havnevej så en nabo to personer, som talte sammen.

Søndag gik alarmen på en villa i Højager, hvor uekdnte gerningsmænd forsøgte at afliste en rude på en terrassedør. Men intet blev stjålet fordi alarmen gik.

I Solrød blev en indbrudstyv også skræmt væk af en alarm fredag på Klitvej. Her havde tyven lavet et hul i ruden, hvorefter personen førsøgte at åbne vinduet.

Heller ikke søndag på Spættevej lykkedes det en tyv at komme ind, men han/hun efterlod i stedet opbrudsmærker omkring håndtaget samt en skæv dør.

Lidt heldigere var en tyv, som fredag på Tjørnehegnet brød ind i en villa. Her knuste tyven glasset i terrassedøren, hvorefter man kunne åbne den indefra. Politiet oplyser intet om tyvekoster.