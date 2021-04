Se billedserie Makkerparret Thobias Saxkjær og Steffen Aamann havde svært ved skjule deres begejstring over genåbningen. Foto: Emil Kristensen

Waves summede af liv på genåbningsdagen: Vi har glædet os helt sindssygt

Greve - 21. april 2021 kl. 14:05 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Greve: De brede smil og det gode humør var for alvor fundet frem blandt kunder og især butiksindehaverne i Waves, der efter mere end fire måneders nedlukning igen kunne invitere gæster indenfor.

I herretøjsbutikken Saxkjær og Aamann var der smil fra øre til øre hos indehaverne Steffen Aamann og Thobias Saxkjær, når der kom kunder i butikken.

- Vi har glædet os sindssygt til at få lov til at åbne igen, og vi har savnet at få besøg af kunderne, siger Thobias Saxkjær.

Og i butikken havde de gjort ekstra klar til fest. I hvert fald havde de sørget for, at der var fyldt godt op med øl og sodavand i køleskabet i butikkens loungeområde.

- Vi vil gerne være en butik, hvor man kan komme ind og hygge sig, og det har vi gjort lidt ekstra ud af i forbindelse med genåbningen, siger Thobias Saxkjær, der dog ikke håber, at han får meget tid til selv at sidde ned.

- Jeg håber selvfølgelig, at vi får rigtig travlt i de kommende dage, siger han.

Der var god trafik i gangene onsdag formiddag. Foto: Emil Kristensen.

Det håber de også i legetøjsbutikken Buddys Legetøj.

- Vi elsker kundekontakten, og vi elsker at få besøg af glade børn. Jeg håber, at vi får travlt, og vi kan hjælpe børnene med at finde det helt rigtige legetøj, siger salgsassistent Mitzi Pedersen.

Hun suppleres af butikschef Tina Ford.

- Det er en helt fantastisk dag, og jeg har virkelig glædet mig til at åbne de to butikker, siger hun med henvisning til, at hun også er butikschef i Buddys Legetøj i Frederikssund.

Derfor regner hun også med, at der skal pendles en del mellem de to butikker.

- Kunderne skal føle sig trygge, når de besøger Waves, og vi har stort fokus på, at der er styr på den del, siger Pia Løndorf, inden hun suser ud af døren for at hjælpe til i en butik i den anden ende af centret.

- Vi må se, hvor der bliver mest travlt, og hvor der er mest brug for mig, siger hun.

Mitzi Pedersen glæder sig over, at børn og voksne igen kan besøge butikken. Foto: Emil Kristensen

Glade gæster Også blandt centergæsterne var der brede smil. Det gjaldt blandt andet ægteparret Bodil og Mogens Weber, der efter at have byttet et par julegaver, havde taget plads på Café Iceberg.

- Vi kommer tit i centret, og vi kan godt lide at komme herned for at ose lidt og få en enkelt øl her på cafeen, siger Bodil Weber.

- Vi har valgt at komme herned i dag, fordi vi gerne vil støtte op om de lokale butikker, som har haft det svært under coronanedlukningen, supplerer Mogens Weber.

Bodil og Mogens Weber ville gerne støtte op om Café Iceberg, som de ofte besøger, men de var ikke begejstret over kravet om coronapas. Foto: Emil Kristensen

Centerchef i Waves, Pia Løndorf, var egentlig på vej ud af kontoret, da DAGBLADETS udsendte listede sig op på anden sal, og hun havde egentlig for travlt til en snak, men nåede at få sagt et par ord i forbifarten.

- Det er helt fantastisk, at vi har fået lov til at åbne, og der har bare været en summen og liv bag de nedrullede gitre i de seneste par dage, som vi har savnet. Og i dag kan vi endelig byde gæsterne velkomne, siger hun.

Hun fortæller, at Waves har sørget for, at der er ekstra vagter, der går rundt i centret, som kan hjælpe til, at retningslinjerne bliver overholdt.