De to statsautoriserede revisorer Preben Kellerstrøm og Boye Rynord går sammen.

Send til din ven. X Artiklen: Vokseværk hos Greve-revisorer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vokseværk hos Greve-revisorer

Greve - 22. juni 2019 kl. 16:39 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De to statsautoriserede revisorer Preben Kellerstrøm og Boye Rynord går sammen og danner sammen med deres medarbejdere fremover et stærkt lokalt brohoved mellem Hovedstaden og Sjælland.

Skiftende regeringer og politikere kommer jævnligt med udmeldinger om, at det skal være lettere at drive virksomhed i Danmark. Alligevel oplever både iværksættere og etablerede virksomheder, at de har behov for professionel bistand til mere end årsregnskab og selvangivelse.

Mere end tal

Det kan de to statsautoriserede revisorer, indehaver Preben Kellerstrøm fra Revisam2000 i Karlslunde og afdelingsdirektør Boye Rynord fra Sønderup Revisorer i Greve, bekræfte.

- Økonomisk rådgivning er i dag meget mere end tal og rapporter. Det er også sparring om forretnings¬udvikling og indsigt i kundernes marked, så man kan sparre og drøfte eksempelvis produktudvikling, organisationsstruktur og optimering af arbejdsprocesser og IT-systemer, fortæller Boye Rynord, som for to år siden lagde sin virksomhed BGR Revision sammen med Sønderup Revisorer.

Sønderup beskæftiger 54 medarbejdere, der arbejder med alle typer opgaver inden for regnskab og revision. Hovedkontoret ligger i Ringstred, hvor ca. 47 medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund og erfaring er beskæftiget, mens de syv medarbejdere fra BGR Revision udgør Greve-kontoret. Ved sammenlægningen med BGR fik Sønderup et lokalt forankret brohoved til markedet i Hovedstadsområdet og samtidig blev Greve-virksomhedens medarbejdere en del af en større organisation, der både giver flere muligheder for kunder og medarbejdere.

Viden

Og nu slutter Revisam2000 sig til revisionsvirksomheden, som herefter beskæftiger over 60 generalister og specialister med kompetencer lige fra bogføring, lønfunktion og ejendomsadministration over analyser og strategisk rådgivning til revision. Dermed hører Sønderup til en af Danmarks større revisionsvirksomheder, som med en lokal forankring fastholder at være tæt på kunderne og opgaverne i hverdagen.

- Lovgivning og regler er i dag så komplicerede, at vi alle med jævne mellemrum har brug for at kunne tale med dygtige kolleger, før vi rådgiver en kunde. At være en del af en større organisation giver simpelthen mulighed for at kunne løfte større og mere komplicerede kundeopgaver, ligesom den større organisation også giver mulighed for en anden social og kulturel oplevelse for den enkelte medarbejder, understreger Boye Rynord.

Det genkender Preben Kellerstrøm, der i sin tid etablerede sin revisionsvirksomhed i Karlslunde ved at gå sammen med kolleger i branchen. Og efter en årrække med vækst tager han nu det næste skridt.

- Boye og jeg kender jo hinanden fra mange år i branchen og deler ikke mindst syn på, hvordan man betjener en virksomhed professionelt. Samtidig med, at vi anerkender behovet for større faglige enheder, så vi har begge valgt at fungere som det lokale alternativ til de landsdækkende statsautoriserede revisionsselskaber. Det er vores opfattelse, at der fortsat er behov for den nærhed, som vi tilbyder, siger Preben Kellerstrøm.

Fremtidssikring

Han ser derfor sammenlægningen som en styrke og en fremtidssikring for både kunder og medarbejdere.

- Nu bliver vi med ét slag dobbelt så mange på Greve-kontoret, og vi får samtidig yderligere 45 nye kolleger, der kun er et telefonopkald eller en halv time kørsels væk. Det giver mulighed for at styrke de forskellige kundeteams, ligesom medarbejderne kan udvikle sig og sparre med kolleger. Det er en klar win-win, understreger Preben Kellerstrøm.

Med beslutningen flytter de to virksomheder sammen til august i nyistandsatte lokaler på Metalgangen 9C i Karlslunde, hvor Revisam2000 i dag bor. Kundebetjeningen er den samme som hidtil, idet alle medarbejdere fortsætter i virksomheden under navnet Sønderup Revisorer I/S.