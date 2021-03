Ordren, der er den største i Adapteos historie, omfatter fleksible pavillonbygninger til indkvartering og fællesfaciliteter til tunnelarbejderne på i alt 30.000 kvadramteter. Presseillustration

Send til din ven. X Artiklen: Virksomhed scorer kæmpekontrakt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Virksomhed scorer kæmpekontrakt

Greve - 06. marts 2021 kl. 11:22 Kontakt redaktionen

FLC Tunnel Group North I/S, der for Femern A/S, skal stå for opførslen af Femern Bælt-tunnelen har valgt Adapteo, der holder til i Greve, til at levere faciliteter til den kæmpestore FLC Village i Rødbyhavn.

Ordren, der er den største i Adapteos historie, omfatter fleksible pavillonbygninger til indkvartering og fællesfaciliteter til tunnelarbejderne på i alt 30.000 kvadramteter fordelt på ca. 1.300 værelser. Lejeperioden starter i juni 2021 og forventes at løbe frem til 2027 med en samlet lejeværdi på over 17 millioner euro.

Femern Bælt-tunnelen bliver med sine 18 kilometer imellem Danmark og Tyskland verdens længste sænketunnel for tog og biler. Det er det største anlægsprojekt i Danmark nogensinde samt et af de mest omfattende infrastrukturprojekter i Europa lige nu. Projektet forventes at skabe jobmuligheder for tusindvis af mennesker, hvilket afføder et stort behov for boliger og fællesarealer.

Link Contractors (FLC) en omfattende håndværker by i Rødbyhavn med navnet FLC Village, bestående af fleksible pavillonbygninger. Udover indkvartering til medarbejderne kommer den midlertidige by til at omfatte rekreative områder og pavillonbygninger med alle tænkelige fritidsfaciliteter, som for eksempel fitness, spillerum, frisørsalon, minimarked og kantiner med professionelle køkkener.

Den kæmpestore håndværker by kommer til at bestå af 30.000 kvadratmeter pavillonbygninger fordelt med cirka 1.300 værelser. Lejeperioden starter i juni 2021 og forventes at løbe frem til 2027.

Adapteo i Danmark, der bliver ansvarlig for at levere og håndtere de fleksible pavillonløsninger, estimerer, at hele 30% af materiellet vil blive leveret i løbet af 2021.

Under udarbejdelse og fastlæggelsen af håndværkerbyen, er der blevet taget mange hensyn.

- Adapteo blev valgt fordi vi kunne tilbyde en god samlet løsning med vores pavillonbygningers fleksible og hensigtsmæssige indretninger. I samarbejde med FLC har vi udviklet og optimeret designet for at imødekomme alle behov til den daglig anvendelse. Det har ligget FLC og ejeren Femern A/S meget på sinde at kunne sikre gode boliger og rekreative områder af høj kvalitet til de mange mennesker, der skal arbejde på projektet, siger Mads Blom, adm. direktør hos Adapteo Danmark, og fortsætter:

- Vi er rigtig glade for det fremragende samarbejde gennem hele processen og utroligt stolte af at være en del af det hidtil største infrastrukturprojekt i Danmark. Det faktum, at projektet samtidig er det største i vores virksomhed nogensinde gør, at vi går til den kommende opgave med lige dele begejstring og ydmyghed.