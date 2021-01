Retten i Roskilde har dømt en lokal virksomhed og en ledende medarbejder for ulovlig aftale med en konkurrerende virksomhed. Foto: Frederik Cederskjold

Virksomhed får bøde på 400.000 kroner i konkurrencesag

Greve - 15. januar 2021 kl. 05:21 Kontakt redaktionen

Retten i Roskilde har dømt Sen lokal virksomhed fra Greve til at betale en bøde på 400.000 kroner for at have aftalt at dele markedet med en konkurrent. Dommen er anket.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Bitten Thorgaard Sørensen, siger:

- Markedsdeling er en alvorlig overtrædelse af Konkurrenceloven. Virksomhederne sætter konkurrencen ud af kraft, og kunderne bliver snydt. Det kan føre til højere priser og lavere kvalitet, end der ellers kunne have været.

Virksomheden og en konkurrerende virksomhed har i perioden fra november 2016 til februar 2017 haft en aftale om at holde sig fra hinandens kunder. Retten i Roskilde har dømt den ene virksomhed til at betale en bøde på 400.000 kroner, og en ledende medarbejder fra virksomheden har fået en bøde på 100.000 kroner.

Retten i Roskilde skriver i dommen:

- Ved samarbejdsaftalen af 29. november 2016 forpligtede parterne sig til at holde sig fra hinandens kunder, således at den dømte virksomhed specifikt forpligtede sig til at afholde sig fra at udføre arbejde eller påtage sig opgaver direkte for en virksomhed, og den anden virksomhed forpligtede sig til at afholde sig fra at udføre arbejde eller påtage sig opgaver direkte for en konkurrent.

Retten finder, at det må have stået den ledende medarbejder klart, at der var tale om en aftale, som opdelte markedet og derved potentielt begrænsede konkurrencen.

Bøden til virksomheden er fastsat efter en samlet vurdering af overtrædelsens grovhed, varighed og virksomhedens omsætning.

Den dømte virksomhed og den ledende medarbejder har anket dommen. Sagen mod den anden virksomhed er endnu ikke afsluttet.