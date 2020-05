Artiklen: Villaejer udsat for indbrud under indlæggelse

En rude ved siden af hovedindgang blev knust og hevet ud. Inden for ruden lå et væltet parti af ølflasker.Der blev stjålet 20 flasker rom af mærket Puntacena X.O.X. Overvågning i butikken er af dårlig kvalitet, men viste en til to personer, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.