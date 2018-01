Vikinger for børn på Karlslunde bibliotek

Niels er en to meter høj mand, som deler sin passion for vikinger og vikingetiden med sin kæreste. Til daglig er Niels bibliotekar, men dén dag møder man både ham og hans kæreste i fuldt ornat, så man får lejlighed til at se, høre og mærke, hvordan en viking tager sig ud. - Niels ved en masse om vikingetiden, og han kan fortælle de sejeste historier om guder og helte fra dengang. Man får mulighed for at prøve vikingens hjelm og sværd. Ligeledes kan man lære at skrive sit navn med runer og slentre en flot snor. Hvad betyder det mon at slentre en snor? Ja, det kan man finde ud af, hvis man bestiller en gratis billet på Greve biblioteks hjemmeside.