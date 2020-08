Vidner søges: 43-årig overfaldet i sit hjem af maskerede mænd

Som sn.dk kunne berette om tidligere på ugen, blev en 43-årig mand søndag aften overfaldet og slået med et haveredskab i Greve Landsby. Nu er der kommet flere oplysninger i sagen, og Midt- og Vestsjællands Politi er nu klar med et signalement af de tre formodede gerningspersoner.

Den 43-årige havde påtalt over for føreren af en crosser, at han kørte hasarderet op på fortovet og ud og ind mellem bilerne. Crosseren havde ramt den 43-åriges bil, og han ønskede, at politiet kom frem til stedet.