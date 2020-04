Video og billeder: Politiet var massivt til stede i boligområde

Det bekræfter vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, Mads Haugaard, til sn.dk.

- Vi får en anmeldelse om uro og uorden blandt nogle personer i Askerød, og samtidig mener et vidne at have set en kniv i den forbindelse, derfor rykker vi talstærkt ud og med kampklædt politi, siger Mads Haugaard til sn.dk.

På billeder taget fra Askerød kan man se, at politiet havde spærret et område at ved en opgang.

Da politiet kom til stedet var de fleste involverede personer flygtet fra stedet muligvis i en bil.

Det lykkedes dog Midt- og Vestsjællands Politi at få anholdt to yngre mænd i området.

De var ikke særlig meddelsomme, men alt tyder på, at der har været en eller anden form for slagsmål mellem fem til seks personer.

Ingen er blevet stukket med kniv, ligesom der heller ikke er fundet en kniv.

- Så det viste sig at være noget mindre alvorligt en først antaget, siger vagtchefen til sn.dk sent lørdag eftermiddag.

Politiet er heller ikke længere i området.

Hvad der er gået forud for konflikten vides endnu ikke, det skal efterforskes nærmere.