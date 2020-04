Video og billeder: Politiet massivt til stede i boligområde

Lørdag eftermiddag Midt- og Vestsjællands Politi en anmeldelse om uro og uorden i boligkvarteret Askerød i Greve, og politiet arbejder lige nu med at undersøge området og tale med vidner.

Det bekræfter vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, Mads Haugaard, til sn.dk.

- Vi får en anmeldelse om uro og uorden blandt nogle personer i Askerød, og samtidig mener et vidne at have set en kniv i den forbindelse, derfor rykker vi talstærkt ud, siger Mads Haugaard til sn.dk.

Da politiet kom til stedet var de muligt involverede personer ikke længere at se i området, og der er på nuværende tidspunkt heller ingen forlydende om, at nogen skulle være stukket eller være kommet til skade på anden måde.

På billeder taget fra Askerød kan man se, at politiet har spærret et område at ved en opgang.

Hvor længe politiet vil være i området er endnu uvist.

Sn.dk følger sagen...