Morten Dahlin har længe været i tænkeboks, men han har besluttet sig for at genopstille til byrådet i Greve, hvor han for første gang blev valgt ind ved kommunalvalget i 2009.Arkivfoto. Foto: Kenn Thomsen

Venstreprofil genopstiller til byrådet

Greve - 14. juni 2021 kl. 08:59 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Siden Morten Dahlin ved seneste folketingsvalg blev stemt ind på Christiansborg, har det været tvivlsomt, om han ville genopstille til byrådet. Tvivlen er ikke mindst kommet fra ham selv, men nu har han altså besluttet sig for at genopstille til byrådet.

Han er derfor en af de kandidaterne, som Venstres medlemmer skal tage stilling til, når de tirsdag holder opstillingsmøde.

- Jeg har valgt at genopstille, fordi Fordi jeg brænder for Greve. Det er her jeg er vokset op og der er ingen andre steder jeg hellere vil bo. Jeg synes vi har en skøn kommune, men der er stadig ting vi kan gøre bedre. Fx skal vi turde drømme om at skabe den bedste kommune for børn at vokse op i og vi skal sætte hårdt ind for at skabe mere tryghed. Man skal altså kunne gå trygt på gaden om aftenen i hele kommunen. Det er nogle af de ting, jeg stadig brænder for at arbejde med politisk, siger Morten Dahlin.

Når han alligevel har været i tvivl, så har det handlet om, at tiden måske var moden til at give stafetten videre.

- For at være helt ærlig, så har det været et spørgsmål om, om tiden var kommet til at give stafetten videre til nogle andre. Men jeg har tænkt mig grundigt om og drøftet sagen med politiske kollegaer, venner og min kone. Og på den baggrund er jeg kommet frem til, at jeg stadig har mere at tilbyde og derfor er jeg klar til en tur mere i manegen.

Tog orlov Da Morten Dahlin blev valgt ind i Folketinget tog han tre måneders orlov fra byrådet i Greve blandt andet for at få styr på arbejdsbyrden og sætte sig ind i de nye opgaver.

Hvordan vil du balancere de to politiske hverv, hvis du skulle blive genvalgt i Greve?

- Der er ingen tvivl om at det er krævende. Men indtil videre er det gået fint og jeg har så ikke misset ét eneste møde i Greve Byråd siden jeg blev valgt ind. Jeg har heldigvis en forstående familie og har intet mod at arbejde hårdt, så jeg er sikker på at det nok skal gå, siger Morten Dahlin, der endnu ikke har taget stilling til, om han ønsker at fortsætte som udvalgsformand, hvis han igen skulle blive en del af flertallet.

Derudover ser han en del fordele ved at have plads i både byråd og på Christiansborg.

- Fordelen er helt klart, at man bliver klædt rigtig godt på til at kunne kæmpe de lokale sager, der er vigtige for Greve-borgerne. Fx fik jeg i Folketinget forlænget dispensationen på vores flygtningeboliger i Greve. Det kan lyde som en lille ting, men det sparede Greves skatteborgere for et tocifret millionbeløb, vi jo så kunne bruge på at renovere skolerne i stedet. På den måde er der mange små ting i hverdagen, hvor det at sidde begge steder giver en stor fordel, lyder det fra Dahlin.

Greve Kommune er på nuværende tidspunkt stærkt repræsenteret på Christiansborg, hvor byrødderne Liselott Blixt (DF) og Brigitte Klintskov Jerkel (K) også har deres daglige gang.