Venstre har holdet klar til KV21

- Vi har sammensat et bredt og solidt hold af kandidater og med vidt forskellig alder, uddannelse og baggrund. Alle kandidater ser frem til at diskutere politik og Venstres visioner for Greve Kommune i valgkampen og vi er fortrøstningsfulde med Pernille Beckmann i front når vi igen går efter Borgmesterposten til kommunalvalget til november, lyder det fra formanden,

- Jeg er stolt over at stå i spidsen for så mange engagerede og kvalificerede kandidater. Som Borgmester glæder jeg mig samtidig over, at Greve Kommune går ind i valgkampen med styr på økonomien og med en solid kassebeholdning. Det giver gode muligheder for at forsætte arbejdet med at udvikle kommunen, siger borgmester og spidskandidat Pernille Beckmann.