S og K har tidligere stemt for at nedbringe antallet af valgsteder. Arkivfoto

Artiklen: Venstre: - Dobbeltmoralsk at S og K kalder reducering af valgsteder for demokratisk problem

Venstre: - Dobbeltmoralsk at S og K kalder reducering af valgsteder for demokratisk problem

Bølgerne er gået højt blandt borgere og politikere både før, under og efter beslutningen om at sænke antallet af valgsteder i Greve Kommune fra syv til fem. Forud for behandlingen i byrådet havde Konservative, Enhedslisten og Socialdemokratiet stemt mod administrationens forslag om at sænke fra syv til tre, mens Vestre, DF og Rigge Nørmark undlod at tage stilling.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her