Arkivfoto: Emil Kristensen

Vender på tallerken: Byrådsmedlem genopstiller alligevel, men for nyt parti

Greve - 19. september 2021 kl. 10:46 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Rigge Nørmark har siden, hun forlod Liberal Alliance, været løsgænger i Greve Byråd. Og hun havde egentlig bebudet, at hun var færdig med lokalpolitik og hellere ville bruge tid på sin familie. Men nu har piben fået en anden lyd, og når greveborgerne går til stemmeurnerne 16. november, vil det alligevel være muligt at placere sit kryds ud for Rigge Nørmark, man skal bare lede efter hende på listen over Venstres kandidater.

- De fire år i byrådet har vist mig, hvem Venstre i Greve er, og jeg har fuld tillid til dem og synes, de gør et godt stykke arbejde. Jeg er ikke helt enig med Venstre på landsplan, men det er venstrepolitikerne i Greve heller ikke altid.

- Jeg havde ikke selv regnet med, at jeg ville genopstille, men jeg er kommet til en erkendelse af, at hvis jeg kan gøre noget som helst for, at Venstre kan bevare ledelsen i Greve Kommune, så vil jeg gøre det. Jeg vil være meget lidt begejstret, hvis ledelsen skifter, siger Rigge Nørmark.

Er det af taktiske årsager?



- Nej, det er det ikke. Jeg stod i en situation, hvor jeg måtte overveje, hvad der skete, hvis magten skiftede, og tænkte, at jeg måtte melde mig under fanerne.

Rigge Nørmark forlod Liberal Alliance, fordi de stemte for den nye epidemilov.

- Jeg var nødt til at statuere et eksempel, og jeg mente ikke, at Danmarks mest liberale parti kunne stemme for en lov, der gjorde tvang mulig. Vi var en del, der havde sagt på forhånd, at det ville blive konsekvensen, siger Rigge Nørmark.

Venstre, Danmarks Liberale Parti, stemte for den samme lovgivning?

- Hvis jeg havde været medlem af Venstre dengang, havde jeg også lavet en frygtelig ballade, og nogle gange bliver man nødt til at statuere et eksempel.

Hvor stort et eksempel har du statueret, når du et halvt år efter melder dig ind i et parti, som stemt for samme lov?

- Det kan du selvfølgelig godt mene, men jeg ved ikke, om det er nemmere at få ørenlyd i Venstre end det er i Liberal Alliance.

Har du reelt ambitioner om en byrådsperiode mere, eller handler det om at personlige stemmer på dig skal være med til at sikre et borgerligt flertal?

- Det er ikke op til mig, men hvis borgerne mener, at jeg skal fortsætte, så fortsætter jeg.

- Jeg har en drift, der fortæller, at jeg bliver nødt til at stille op, hvis jeg kan gøre noget for at støtte den nuværende ledelse i Greve, når jeg har set, hvad alternativet er.