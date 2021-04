Vanvidskørsel kostede kørekortet og vennens motorcykel

Motorcyklen blev vinket ind til siden, hvor føreren, en 38-årige mand fra Frederikssund, blev sigtet for den alt for hurtige kørsel. Han blev gjort bekendt med, at der på grund af de skærpede regler om vanvidskørsel, var grundlag for at beslaglægge motorcyklen med henblik på konfiskation - også selvom det var et køretøj, han havde lånt.