Vanvid på Strandvejen: Blæste afsted med 128 km/t

Vanvidsbilist blitzet af ATK bil på Hundige Strandvej (50 km/t) med 128 km/t. Hvilket er lig med ubetinget frakendelse. To ATK biler havde taget opstilling - næsten over for hinanden. På tre timer passerede 1959 biler. 121 blev blitzet og 13 får et klip i kortet 📸🚙 #politidk pic.twitter.com/InLwkUCzoi