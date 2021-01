Værktøjstyve fanget på overvågning

Tune Skole Højen er i øjeblikket ved at blive renoveret, og to af gerningsmændene fik adgang ved at kravle ned gennem et ovenlys vindue, som var dækket af træplader. Da de var inde, lukkede de den tredje gerningsmand ind, og de stak af med forskelligt værktøj, efter de havde gennemsøgt det meste af byggeområdet.