Pensionisthavernes fremtid er uafklaret, lyder det fra en af brugerne, som frygter, at det snart er slut med stilheden. Foto: Jan Borch Corell

Usikker fremtid for pensionisthaver

Greve - 23. februar 2020 kl. 06:45 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et frirum for pensionister og skæve eksistenser, der kan nyde stilheden, mens de dyrker kartofler og gulerødder. Sådan beskriver Georg Honoré pensionisthaverne, der ligger i Hundige.

Han er glad for at være en del af pensionisthaverne, men snart kan det være slut.

Byrådet har nemlig besluttet, at det skal være dyrere at have en pensionisthave. Tidligere har det kostet 310 kroner pr. lod om året. Fremover skal det koste cirka det tredobbelte. Da det blev besluttet, valgte flere af lejerne at opsige deres lod, og der er i skrivende stund kun udlejet 24 ud af de 58 små haver.

- Mange flygtede, fordi vi fik en ekstraregning, siger Georg Honoré.

Kommunen har besluttet en såkaldt kollektiv hæftelse, hvilket vil sige, at foreningens brugere skal betale tre kroner per kvadratmeter. Det betyder, at jo færre, der lejer en have, jo dyrere bliver det for de resterende lejere.

Svær dialog

Allerede i sommeren 2019 ville kommunen ændre på prisen for at leje haverne. Siden har der været et langstrakt forløb, hvor byrådet endte med at blive enige om de tre kroner per kvadratmeter. Der var i første omgang lagt op til en højere lejepris, som dog blev droppet.

Alligevel er haveejerne ikke tilfredse. Det skyldes også, at det er besluttet fra politisk hånd, at brugerne af pensionisthaverne skal betale for udgifter til fælleshuset, hvor der blandt andet er toilet. Hundige Pensionisthaver havde i 2018 forbrugs-, drifts- og vedligeholdelsesudgift på omtrent 34.795 kroner. Udgifterne til fælleshuset er hovedsageligt til el og vand.

Den kollektive hæftelse og betalingen af udgifterne for fælleshuset vil betyde, at det bliver dyrere at bruge pensionisthaverne fremover. Prisen bliver, som skrevet tidligere, tredoblet til cirka 900 kroner om året.

- Det er en mægtig ekstraudgift, siger Georg Honoré.

Under 1000 kroner om året lyder ikke urimeligt for at have noget jord. Hvorfor synes du, at det er urimeligt?

- Ekstraudgiften har gjort, at flere har opsagt deres brug, og derfor kan det blive endnu dyrere. Vi er glade for at have haverne, men kommunen har behandlet os uanstændigt, og derfor er vi utilfredse, siger Georg Honoré.

De øgede udgifter har fået brugerne af pensionisthaverne til at forsøge at kontakte kommunen, men ifølge Georg Honoré har det været svært at komme igennem. Derfor kontaktede brugerne en advokat, som ifølge Georg Honoré også har haft svært ved at komme i kontakt med kommunen.

- De kunne have inviteret os til møde og fortalt, at vi stod over for en udfordring. Vi ville gerne have haft en klarere dialog, siger Georg Honoré.

Som konsekvens af de øgede lejeudgifter og den besværlige dialog med kommunen besluttede brugerrådet at træde tilbage i slutningen af 2019.

Usikker fremtid

På seneste byrådsmøde i december blev partierne enige om at få undersøgt, om kommunen kan være med til at betale for udgifterne til fælleshuset. Det er ikke muligt.

'Såfremt fælleshuset udlejes til andre borgere, hvor benyttelsen er en anden end kolonihaveformål, vil det blive betragtet som en delvis nedlæggelse og dermed i strid med kolonihaveloven,' lyder noget af kommunens svar. Ifølge kommunalfuldmagten er det heller ikke muligt for kommunen at rive fælleshuset ned eller aflåse det.

Det nye midlertidige brugerråd har været til møde med Greve Kommune for at lufte deres bekymring. Her stod kommunen fast på deres beslutning, og samtidig lægges der op til, at pensionisthaverne fremover skal høre ind under kolonihaveloven. Det vil blandt andet betyde, at der bliver åbnet op for, at alle borgere over 16 år kan få en have, hvis de ønsker det. Det bekymrer de nuværende lejere.

- Vi kan ikke se os selv i det. Vi har kæmpet for pensionisthaverne. Vi har et stille frirum derovre. Jeg tror, det slutter nu. Vi er meget skuffede og kede af det. Det er uforstående, at vi skal behandles på den måde, siger Georg Honoré og henviser til, at pensionisthaverne har eksisteret siden 1976.

Han vil fortæller, at han vil møde op til mandagens byrådsmøde og sige sin mening.

- Jeg skal nok overleve, hvis pensionisthaverne lukker. Jeg har hus og have. Andre får det svært med det. Der findes skæve eksistenser, der tager derover og slapper af. De har det skidt psykisk. De kan ikke trives i koloniforeninger, siger han