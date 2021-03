Der bør i Greve Borgerhus være en medarbejder tilknyttet, der arbejder med de små og nystartede foreninger og hjælper dem med, hvordan man driver en forening, lyder det fra Radikal Ungdom Sydkysten, der også foreslår et ungebyråd. Arkivfoto; Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Unge vil have et ungebyråd og kulturhus

Greve - 07. marts 2021

Ambitionerne for Greves ungdom skal være højere, end tilfældet er i dag. Medlemmer fra Radikal Ungdom Sydkysten mener, at der mangler tiltag, som inddrager ungdommen i højere grad end i dag.

- Vi fra Radikal Ungdom Sydkysten, som bor i Greve, elsker at bo her, og vi kan se enormt meget potentiale. Men lige nu er alt for få unge involverede i den demokratiske debat. Vi har for lidt indflydelse på den kommune, vi studerer, arbejder og bor i, og så er det svært og kompliceret for foreninger at oprette sig og holde sig kørende.

Sådan lyder det fra Radikal Ungdom Sydkysten, der har diskuteret, hvordan man kan forbedre de unges vilkår i kommunen, så den bliver endnu bedre at være ung i. Det er der kommet to forslag ud af.

Ungebyråd

For at styrke de unges deltagelse i demokratiet bør der oprettes et ungebyråd i kommunen, lyder et af forslagene. Ungebyrådet skal bestå af unge fra 7. klasse og op til 18 år, der brænder for at gøre en forskel. Ungebyrådets funktion skal være at give de unge politisk indflydelse samtidig med at de lærer om demokratiske processer og formidling.

- Mange kommuner har i forvejen sådanne institutioner, der har vist sig at være enormt givende for både de unge og kommunen. Oprettelse af ungebyråd har givet flere kommuner inspiration til en ny klimahandlingsplan, udvikling af byområder og kulturinstitutioner, men også hvad der skal ændres ved folkeskolerne i området. Ungebyrådet kan fungere som de unges talerør til kommunen og det er vigtigt - både for kommunens udvikling, men også for de unges glæde ved demokratiske muligheder samt deres selvforståelse i kommunen, lyder det fra forslagsstillerne Matilde Fraenkel, der er bestyrelsesmedlem i Radikal Ungdom Sydkysten, og Victor Fraenkel, medlem af Radikal Ungdom Sydkysten.

Vil have kulturhus

Et ungebyråd er dog ikke nok, mener de unge radikale. Der skal mere til for at højne mulighederne for at skabe mere aktivitet og inddragelse blandt kommunens ungdom.

- En anden mulighed for at involvere kommunens unge i demokratiske processer er at gøre foreningslivet større og lettere at tilgå. Derfor ønsker vi et kulturhus, hvor det er meget lettere at oprette, drive og blive en del af foreninger. Mange unge mennesker er glade for foreningslivet og vil gerne være med til at engagere sig i samfundet. Det kan både være gennem ungdomspolitik, innovationsideer, sang eller dans, skriver Radikal Ungdom Sydkysten.

- Der skal dog være nogle steder, hvor de unge kan facilitere disse events, og der skal kommunen hjælpe til. Vi ved, at vi i kommunen har Greve Borgerhus, der arrangerer forskellige kulturelle arrangementer, men Greve Borgerhus byder ikke i høj nok grad op til, at unge kan starte nye og innovative foreninger. Derfor bør der til Greve Borgerhus være en medarbejder tilknyttet, der arbejder med de små og nystartede foreninger, og hjælper dem med, hvordan man driver en forening. Det vil støtte unge med stor interesse for innovation i kommunen, hvis der er mulighed for at få hjælp til start-ups herigennem. Danmark er et foreningsland, og derfor skal kommunerne også gøre det nemmere for børn og unge, at kunne engagere sig i dette, lyder det videre.