Unge mænd snød, da mobiltelefon skulle sælges

De to unge mænd havde kontaktet personen fra telefonnummeret 91118330 og var dukket op på adressen for at afslutte en handel, hvor de ville købe en mobiltelefon. Der opstod noget forvirring omkring betalingen, og så lykkedes det den ene unge mand at tage telefonen, æsken og kvitteringen, som anmelderen havde samlet i en pose.