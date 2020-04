Unge kastede sten mod busser og cyklister

Omkring klokken 17 onsdag eftermiddag modtog Midt- og Vestsjællands Politi en anmeldelse om, at to unge, der blev beskrevet som mellem 13 og 15 år og af anden etnisk oprindelse end dansk, kastede sten mod busser og cyklister i området omkring Greve Centervej.

De havde netop kastet sten efter en bus, og i de foregående dage var de også mistænkt for det at have gjort det samme ved flere lejligheder. Politiet kørte til området for at lede efter drengene, som dog ikke blev fundet.