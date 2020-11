Send til din ven. X Artiklen: Unge kastede med æg og forstyrrede nattesøvnen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge kastede med æg og forstyrrede nattesøvnen

Greve - 10. november 2020 kl. 14:43 Kontakt redaktionen

En gruppe unge havde åbenbart ikke noget bedre at tage sig til lørdag ved midnatstid, da de besluttede sig for at kaste æg på et vindue i Damhaven.

Det fik beboeren til at kigge ud for at se, om han kunne identificere ægkasterne, men det kunne ikke lade sig gøre, da de unge var stukket af.

Senere på natten omkring kvart over to vendte de unge mennesker tilbage til adressen i Damhaven, hvilket fik beboeren til at ringe til politiet. Et par patruljer kørte til området, men kunne ikke finde frem til ægkasterne.

Ifølge anmelderen var de unge også skyldige i at have kastet æg mod andre adresser i området. abkjær