Se billedserie Skum og vandsjov til sidste skoledag for afgangseleverne i Greve Kommune. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Unge brandslukkere får 10.000 kroner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge brandslukkere får 10.000 kroner

Greve - 28. november 2017 kl. 12:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

259 foreninger har de sidste to måneder konkurreret om at indsamle stemmer nok til at komme i finalen til »Årets Forening 2017«, hvor mere end 55.000 stemmer er blevet afgivet. 17 foreninger kvalificerede sig til finalen, herunder Greve Ungdoms Brandvæsen, der udover finaleplaceringen fik en check på 10.000 kroner.

- Greve Ungdoms Brandvæsen tilbyder børn og unge mellem 12 og 25 år at gå til brandmand. Foreningen blev stiftet i 2010, og der har været rift om pladserne lige siden. Der trænes på en sikker, lærerig og børnevenlig måde. Udover brandslukningsfærdigheder får medlemmerne en styrket selvtillid, et godt kammeratskab og lysten til at hjælpe andre i brandmandens ånd. At gå til brandmand er en dyr hobby, da udstyret er det samme som de rigtige brandmænd benytter, og derfor falder prisen og de 10.000 kr. på et meget tørt sted, lyder det i en pressemeddelelse fra tankstationskæden Go'on, der står bag "Årets Forening 2017." Formålet er at hylde de mange aktive foreninger, der skaber liv i lokalsamfundet.

- Vores motto er: "Holder de lokale kørende." Det er ildsjælene i Greve Ungdoms Brandvæsen i den grad med til. Det er vigtigt for os at anerkende det enorme arbejde, der bliver lagt i det lokale, danske foreningsliv, og som skaber sammenhængskraft i lokalsamfundet. Samtidig får foreningerne en økonomisk håndsrækning, der gør hverdagen lidt sjovere og giver mulighed for at forsætte det gode arbejde, udtaler administrerende direktør i Go'on, Mick Kjær.

Vinderen af "Årets Forening 2017" blev selvforsvarsklubben Krav Maga i Kolding. Foruden Greve Ungdoms Brandvæsen og Krav Maga var der priser til 15 andre lokale initiativer. 2. pladsen gik til Ullerslev Special Spejdere for deres arbejde med at indlemme børn med fysisk og psykisk handikap i spejderlivet.

Det er andet år i træk, at Go´on kårer "Året Forening". Hovedpræmien er på 150.000 kroner. De øvrige 16 foreninger bliver præmieret med henholdvis 50.000, 20.000 eller 10.000 kroner.