Ung mand kastede stoffer fra sig

Onsdag klokken 19.45 fik en af flere unge, som politiet traf ved Hundige S-station, åbenbart dårlig samvittighed, idet han kastede noget fra sig ud på togskinnerne. Efter at DSB var blevet underrettet om, at politiet kortvarigt arbejdede på jernbanesporene, lykkedes det politiet at finde flere små poser, der samlet indeholdt godt et gram hash og 2,5 gram kokain. Den unge mand, der havde kastet poserne fra sig, blev anholdt og identificeret som en 17-årig fra Ishøj, der havde opholdt sig på stedet sammen flere lokale unge omkring 20 år fra Greve-området. Den 17-årige blev yderligere fundet i besiddelse af et mindre kontantbeløb, som politiet mistænkte ham for at være i besiddelse af på grund af salg af euforiserende stoffer. De ulovlige effekter og pengene blev beslaglagt som bevis i sagen, hvor den 17-årige blev løsladt efter afhøring. Hans værger kunne politiet ikke få kontakt til onsdag aften, hvorfor de senere underrettes om straffesagen mod deres søn.