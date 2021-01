Arkivfoto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Ung bilist fik klippet kortet i stykker

Greve - 12. januar 2021 kl. 09:42 Kontakt redaktionen

GREVE: En 19-årig mand fra Jægerspris kan godt begynde at terpe sin køreteori, for antallet af klip kommer til at omdanne hans kørekortet til konfetti.

Mandag klokken 15.39 kørte den unge mand mod nord ad Køge Bugt Motorvejen ved Greve. Han kørte i en personbil med så høj hastighed, at betjenten bag rattet i politiets videobil tændte kameraet og startede en hastighedsmåling. Herfra kunne betjenten observere, at den unge mand ikke alene kørte for stærkt, men overtrådte adskillige regler.

Politiet målte en gennemsnitlig hastighed på 159 kilometer i timen, manden overhalede indenom, og han kørte med s kort afstand til forankørende, at der ville opstå fare, hvis de bremsede eller nedsatte hastigheden.

Derudover gav han ikke tegn ved vognbaneskift

Den 19-årige blev standset og sigtet i de mange sager. Optagelsen af kørslen sendes nu ind til Nationalt Færdselscenter, som laver en præcis beregning på afstanden til de forankørende og dermed også, hvor farlig den unge mands kørsel var, som dokumentation i sagen.

Den 19-årige kan herefter forvente at høre mere i sagen, som ud over en ikke ubetydelig bøde, lægges op til en påstand om frakendelse af kørekortet. Den 19-årige vil derfor skulle bestå en ny teori- og køreprøve bare halvandet år efter han tog sit kørekort for første gang.