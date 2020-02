Undrede du dig også? Derfor var redningshelikopter i aktion i Køge Bugt

Greve: Var du en af dem, der undrede sig over, hvorfor en helikopter fløj i lav højde langs kysten i både Greve og Solrød onsdag eftermiddag, så er forklaringen her.

Forsvarskommandoen sendte en redningshelikopter i luften og patruljeskibet Rota i aktion, da de havde fået en melding om, at en gummibåd lå i vandet med bunden i vejret. Det oplyser Søren Lindhardt, pressevagt ved Forsvarskommandoen.

- Onsdag eftermiddag fik vi en melding om, at en gummibåd flød rundt i Køge Bugt med bunden i vejret, og derfor sendte vi både skib og helikopter afsted for at undersøge, om der var personer, som var kæntret, siger han.