Uheld kostede lyssignalerne

Tirsdag klokken 10.23 rykkede politiet ud til et færdselsuheld, hvor to køretøjer var impliceret, og lyssignalerne i lyskrydset Tune Landevej / Greve Landevej var gået i sort. Det viste sig, at ingen personer var kommet til skade ved uheldet, men de implicerede køretøjer havde fået skader, ligesom et lyssignal var væltet, så lyskrydset var gået i sort. En 22-årig mand fra Brøndby var inden uheldet kørt i en varebil ad Tune Landevej mod vest. I lyskrydset foretog han for grønt svingning til venstre ad Greve Landevej mod syd. Samtidig med hans svingning tog en modkørende lastbil, der også svingede til venstre, men ad Greve Landevej mod nord, noget af udsynet for den øvrige modkørende trafik ad Tune Landevej i østlig retning. Ved afslutningen af sin svingningsmanøvre blev den 22-åriges varebil påkørt på bagende af en lastbil, der blev ført af en 58-årig mand fra Glostrup. Han var kørt i østlig retning ad Tune Landevej og skulle fortsætte ligeud i lyskrydset. Ved sammenstødet blev varebilen slynget ind i lyssignalstanderen, som væltede og fik lyskrydset til at gå i sort. En tekniker blev via Greve kommunes vejafdeling tilkaldt til at reparere det defekte lyssignal. Kl. ca. 11.15 var der ryddet op i krydset efter uheldet, som politiet har optaget rapport omkring for at få afklaret, om nogen måtte have overtrådt færdselsloven.