Mentor og socialfaglig virksomhedskonsulent Henriette Hougaard støtter sårbare borgere til at klare hverdagen under coronakrisen. Pressefoto

Ugentlige opkald gør en forskel

Greve Kommunes rådgivere ringer til sårbare borgere hver eneste uge for at sikre, at de klarer hverdagen under coronakrisen.