Send til din ven. X Artiklen: Udvalgsformand vil sætte bremsen i for nye boligprojekter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Udvalgsformand vil sætte bremsen i for nye boligprojekter

Greve - 22. oktober 2021 kl. 13:06 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

I de sidste fire år har Marc Genning (V) som formand for kommunens plan- og udviklingsudvalg siddet for bordenden, når der er blevet vedtaget nye lokalplaner.

Sammen med resten af udvalget har han blandt andet sat sit fingeraftryk på store nye boligområder som det kommende Strandby Høje, boligbyggeriet på den gamle Tjørnelygrund, etagebyggeri på Betongrunden i Tune og lejlighedsbyggeri ved Langagergård i Karlslunde.

Men står det til Marc Genning, skal det være slut med den udvikling i Greve Kommune.

- Der skal stoppes for boligudvikling. I stedet skal vi fokusere på, hvordan vi gør Greve Kommune til en bedre kommune for de borgere, som allerede bor her, siger Marc Genning.

- Plan- og Udviklingsudvalget skal i højere grad fokusere på, hvordan vi skaber noget herlighedsværdi i form af grønne områder med biodiversitet. Tænk hvis vi i stedet for boligudvikling, arbejdede med at omdanne dele af p-pladser til små regnvandsbassin, omgivet at grønt til glæde for borgere og dyr.

Det lyder lidt som en billig omgang med tanke på de mange boligprojekter, der er givet tilladelse til?

- Jeg er ikke bleg for at sige, at jeg er blevet klogere af at sidde som formand for et teknisk udvalg. Det har været en lang læringsproces, og med de mange opkald og emails og dialogmed borgerne, er det i højere grad blevet klart for mig, hvad det er for en kommune borgerne ønsker og hvad man gerne vil bevare, siger Marc Genning.

Ikke alt kan bremses

Han er også blevet klogere på, at det ikke er alle projekter, udvalget har haft mulighed for at vende tommelfingeren ned til. Det gælder den privatejede betongrund i Tune, hvor forvaltningen og udvalget var nødt til at udarbejde en lokalplan, der falder indenfor rammerne af den nuværende kommuneplan.

- På grund af kommuneplanen har vi nogle gange været bundet på hænder og fødder, fordi ejeren af grunden er berettiget til, at der udarbejdes en lokalplan, der giver tilladelse til boligbyggeri, hvis kommuneplanen, der danner de overordnede rammer, tillader det. Det var jeg ikke klar over, da jeg startede i udvalget, og det har understreget, hvor vigtig kommuneplanen er, siger Marc Genning.

Netop nu arbejdes der på en ny kommuneplan, men det bliver op til det kommende byråd at afgøre, hvordan den kommer til at se ud, og hvad den giver tilladelse til. Som det ser ud nu er et af formålene med den kommende kommuneplan, at Tune får et særskilt afsnit, som adskiller sig fra resten af kommuneplanen.

Derudover ser Marc Genning gerne, at områder, der i dag er udlagt til byggeri, bliver taget ud.

- Vi skal tage de såkaldte perspektivarealer ud af kommuneplanen. Der ligger blandt andet planer for, at man i fremtiden kan binde Karlslunde Landsby og Tune tættere sammen med boligbyggerier, og det skal ud, siger han.

Kan ikke bestemme boligform

For Marc Genning har det også været frustrerende, at det er op til dem, der bygger boligerne, at afgøre, om der skal være tale om andel-, leje- eller ejerboliger. Det eneste kommunen kan afgøre er, om der skal opføres almene boliger, hvilket ikke kommer på tale, hvis det står til venstremanden. Senest har det været diskuteret i forbindelse med etagebyggeriet i op til seks etager ved Hundige Station, Strandby Høje, der kommer til at rumme 284 lejeboliger.

- Lige med den nye bydel i Hundige havde vi ikke en forventning om, at alle boliger ville blive ejerboliger, og vi er glade for, at det er Balder, der står for udlejningen, fordi de er en seriøs udlejningsvirksomhed der stiller høje krav til lejerne, siger Marc Genning.

Anderledes irriteret er han over rækkehusene i Hedelunden, hvor byrådet var stillet i udsigt, at det var ejerboliger, der blev opført, men her ændrede bygherren mening og valgte i stedet at leje boligerne ud.

- Vi udvikler områderne og sørger for lokalplanerne og lige med Hedelunden føler jeg, at vi blev snydt, fordi vi arbejdede i den tro, at der skulle bygges ejerboliger, men vi kan ikke bestemme, hvad ejerne ønsker at gøre med deres boliger, siger han

Kan ikke bremse alt

Udvalgsformanden erkender dog, at kommunen ikke kan bremse alt byggeri. Skulle en privat lodsejer ønske at opføre boliger på et areal, han eller hun allerede ejer.

- Men som kommune skal vi ikke selv sælge arealer til nyt byggeri, siger Marc Genning, der dog vil gøre visse undtagelser.

- Hvis der er tale om byggeri i form af seniorboliger og seniorbofællesskaber, synes jeg, at der skal bygges. Kommunen har mange seniorer, og den type boliger vil bidrage til en naturlig udskiftning i de mange parcelhuse i kommunen, siger han.

Byggeri af plejecentre, daginstitutioner og visiterede ældreboliger vil stadig blive planlagt og godkendt, da de er et kommunalt ansvar.