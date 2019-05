Morten Dahlin fylder 30 år i dag. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Udvalgsformand og folketingskandidat fylder 30 år

Greve - 01. maj 2019

Venstres gruppeformand i Greve Byråd runder et skarpt hjørne den 1. maj, hvor han fylder 30 år. Han har lige nu kun én ting på hjernen: At kæmpe for sit lokalområde som folketingsmedlem på Christiansborg. Den 1. maj er normalt en dag for fagbevægelsen og de røde faner. Men for det blå byrådsmedlem Morten Dahlin har det aldrig været sådan.

- I år er fødselsdagsfejringen aflyst. Ikke fordi jeg prøver at glemme, at jeg fylder 30, men fordi den står 100 procent på valgkamp. Jeg brænder så meget for at få lov at gøre en forskel på Christiansborg, så fejringen må vente til efter valget, siger han.

Faktisk bliver 30-års dagen brugt på at føre aktiv kampagne for en plads i Folketinget. Dahlin går nemlig på gaden sammen med andre Venstrefolk for at takke de mange danskere, der står op om morgenen og går på arbejde.

- Det er jo arbejdernes internationale kampdag. Så hvad er mere passende end at ønske folk en god arbejdslyst og sige dem tak for, at de får hjulene til at køre rundt, udtaler Morten Dahlin.