Morten Ankerdal var vært for arrangementet, der blev afholdt i Portalen.Pressefoto.

Udsolgt i Portalen til Greve Awards

Greve: Morten Ankerdal stod i spidsen for en festlig aften onsdag den 9. september, da Idræts - og fritidslivet i Greve Kommune blev fejret til Greve Awards i Portalen.

I Greve er der nemlig et stærkt og engageret foreningsliv, som året rundt giver både unge og gamle, nybegyndere og atleter muligheden for at være en del af de gode fællesskaber i foreningerne.