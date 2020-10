Tyve løb fra hus, da de blev opdaget

Torsdag var der indbrud i en villa på Dønnergårds Alle. Mens gerningsmændene var inde på et børneværelse, blev han opdaget af en beboer i villaen, og efterfølgende løb de fra huset uden at have stjålet noget. Forurettede nåede kun at høre gerningsmændene tale, men ikke se dem.