Tyve angreb beboer med peberspray

Greve - 03. februar 2021 kl. 11:10 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Klokken et natten til onsdag hørte en kvinde larm i stuen i det hus på Tavleager, hvor hun bor.

Hun gik derind, hvor hun overraskede to mænd, som var i færd med at stjæle en stor lænestol. De to mænd forsøgte at komme ud med stolen via en terrassedør, men det voldte dem problemer, så de blev ophidsede.

Kvinden blev herefter sprøjtet i ansigtet af den ene mand, formentlig med en peberspray, hvorefter hun trak sig tilbage til soveværelset og ringede 112. Hun kunne høre mændene i stuen i nogle minutter, men da hun kom ud, var mændene væk. Ruden til terrassedøren blev knust, og det lykkedes mændene at tage stolen med sig.

En patrulje kørte til stedet, hvor den 37-årige blev afhørt til sagen. Hun var chokeret, men havde ikke lidt fysisk overlast. Hundepatruljer afsøgte herefter området omkring villaen for spor efter gerningsmændene og fandt færten ad en sti vest for huset mod Bredager. Gerningsmændene kan have haft en bil holdende for enden af stien, forklarer kommunikationsansat ved Midt- og Vestsjællands Politi, Charlotte Tornquist.

- Tyvene er gået målrettet efter stolen, og de har sandsynligvis vidst, at stolen var i huset. Vi har haft hundepatruljer ude for at undersøge området for spor. Hvis nogen har set en større lænestol blive transporteret væk eller set en bil før eller efter tidspunktet i området, vil vi gerne høre fra borgerne, siger hun.

For at beskytte borgeren kan hun ikke udtale sig præcist om, hvilken stol der er tale om, udover at den er værdifuld.

Kan man hjælpe politiet med oplysninger i sagen, der betegnes som meget grov, kan man kontakte politiet på telefonnummer 114.

De to tyve beskrives som: A: Mand, Dansk af udseende, 25 år, 185 cm, Kropsbygning: Spinkel, Hudfarve: Hvid, Yderligere kendetegn: smalt ansigt, glat hud, lyseblonde øjenbryn, lyse øjne, intet skæg, Iført: sort tøj, hætte trukket op over hovedet.

B: Mand, 175-180 cm, Kropsbygning: Almindelig, Iført: Mørkt tøj.