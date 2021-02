Tyv opdaget af nabo

Tirsdag morgen forsøgte en person at begå indbrud i en villa på Brødmosen.

Manden gik ind i en have have og herefter ind i udestue, som var uaflåst. Naboen, som fik øje på manden, råbte ham an, hvorefter manden stak af fra stedet. Signalement: A. ca. 35 år, mørk i huden, østeuropæisk, rød jakke, lyse bukser, hvid hue med øre-klapper. Medbragte cykel.