Drikkevandet i Tune er blevet undersøgt. Pressefoto: Greve Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Tunes drikkevand er fri for pfas Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tunes drikkevand er fri for pfas

Greve - 07. oktober 2021 kl. 14:19 Kontakt redaktionen

Tune: Miljøstyrelsen har sat fokus på pfas-stoffer, og alle danske kommuner er derfor i gang med at screene, hvor der kan være pfas-stoffer for eksempel på tidligere brandøvelsespladser.

I Greve Kommune har det givet anledning til at foretage undersøgelser af drikkevandet fra Tune Vandværk.

Miljøstyrelsen har for nyligt valgt at sætte grænseværdierne for pfas-stofferne ned fra 100 nanogram til 2 nanogram for at sikre sundheden for befolkningen. En screening af vandet fra Tune Vandværk viste resultater på 2,7 nanogram - altså lige over den nye grænseværdi.

Her får mennesker pfas-stoffer Først og fremmest via føden

Drikkevand

Optagelse gennem huden

Optagelse ved indånding Derfor har Tune Vandværk taget prøve af alle sine boringer for at finde ud af, hvor niveauet af pfas-stoffer var over de tilladte grænseværdier. De boringer er blevet fundet og koblet fra. Vandet til forbrugerne er igen blevet testet, og nu er det, som det skal være og der pumpes rent vand ud til Tune vandværks forbrugere.

Greve Kommune har gennem hele testforløbet været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed for at være helt sikker på, at det var sikkert at drikke vandet i de dage, hvor boringerne blev fundet og lukket. Det har styrelsen bekræftet.

På længere sigt kan Tune Vandværk få brug for at lave nye boringer, men det er en naturlig del af at drive vandværk.

De såkaldte pfas-stoffer er blevet brugt i mange år i mange hverdagsprodukter som bagepapir og emballage til fastfood, fordi stofferne gør dem vand-, fedt- og snavsafvisende.