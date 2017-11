Se billedserie Som 74-årig arbejder Lissa Galle, der tidligere var sekretær for Anker Jørgensen, stadig på partiets hovedkontor to dage om ugen.

Send til din ven. X Artiklen: Tune-kvinde medvirker i bog om Anker Jørgensen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tune-kvinde medvirker i bog om Anker Jørgensen

Greve - 24. november 2017 kl. 11:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lissa Galle blev tilbage i 1975 ansat som sekretær for Socialdemokratiets folketingsgruppe, og i dag som 74-årig arbejder hun stadig på partiets hovedkontor to dage om ugen. Hun mødte meget hurtigt Anker Jørgensen, som netop i 1975 igen var blevet statsminister.

- Han kom ind på vores kontor og ville gerne hilse på den nye sekretær - mig. Det var hyggeligt, og der var ikke noget med, at vi var des. Vi var dus med det samme. Han var nem at tale med og lod sig aldrig mærke med, at han var statsminister. Vi, der var ansat på Christiansborg, blev også flere gange inviteret til frokost i Statsministeriet og på Marienborg. Vi var også med i Ankers sommerhus i Hundested og gik med røde faner fra Christiansborg til Københavns Rådhus, da Knud Heinesen blev gift, fortæller Lissa Galle i bogen 'Arven efter Anker', som udkommer på Forlaget Sidespejlet den 30. november.

Bogen er skrevet af journalisten Bjarne Henrik Lundis og sætter fokus på Anker Jørgensen som fagforeningsmand, politiker og som privatperson. I 2002 blev Lissa Galle sekretær for Anker Jørgensen.

- Meget af vores kontakt foregik over telefonen. Hver måned sendte jeg ham også en liste over, hvad han skulle. Samtidig skrev jeg hver uge mødesedler til ham. På mødesedlen stod der for eksempel, hvor han skulle holde foredrag, hvad han skulle tale om, og hvem han skulle møde. Nogle gange overnattede han også rundt i landet. Når han var færdig med sit foredrag, og han blev spurgt, hvad han kunne tænke sig, så lød svaret som regel: Æblekage. Anker havde en meget sød tand, siger Lissa Galle og fortsætter:

- Anker havde det som nævnt med at glemme tid og sted, så nogle gange skete det, at han faldt i søvn i toget, og at han kørte for langt. Eller så havde han for eksempel mistet sin mødeseddel og vidste ikke, hvor han skulle hen, og så han ringede han til mig. Det kunne være på næsten alle tider af døgnet, for han havde ikke altid en fornemmelse af tiden.

Til at starte med var hun en almindelig sekretær, som hjalp Anker med de ting, som han nu havde brug for. Men med tiden blev hun mere en slags privatsekretær for ham. Fra at Lissa Galle kendte Anker lidt på afstand, så kom hun via deres hyppigere kontakt mere under huden på ham, som hun udtrykker det. Især efter at hun havde mistet både sin søn og mand.

- Det, at vi begge savnede vores kære, gjorde, at vi talte om det at miste nogen. Anker var meget trøstende i forhold til mine sorger, og vi havde mange samtaler om dem. Jeg har flere gange sagt til Anker: Jeg vil ikke også miste dig. Det var med til, at vi kom endnu tættere på hinanden og blev hinandens fortrolige. Vi havde mange tætte og personlige samtaler. Jeg besøgte Anker én gang om ugen i en 3-4 timers tid. Vi talte om alt mellem himmel og jord og klarede gerne hele verdenssituationen. Han læste meget og var utrolig vidende. Anker har fortalt mig mange fortroligheder, noget som selvfølgelig forblev fortroligt mellem mig og ham, understreger Lissa Galle.

I bogen medvirker blandt andet også politikerne Mogens Lykketoft, Poul Nyrup Rasmussen, Jytte Andersen og Anker Jørgensens fire børn.