Tune håndbold fik hjælp af Taastrup

Greve - 08. marts 2018 kl. 14:46 Af Steffen Kristiansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Konkurrencen i toppen af herrernes håndboldkvalifikationsrække med oprykning til 3. division på programmet er spidset til, og intet er afgjort med fire spillerunder igen.

Holte/Rudersdal fører fortsat an efterfulgt af Stadion på andenpladsen samt Tune og TIK-Taastrup på en delt tredjeplads. Vinderen af rækken dykker direkte op, mens nummer to skal ud i ekstra oprykningsspil, og med en afstand på kun fire point mellem de fire hold er alt åbent endnu ikke mindst, da de to treere, Tune og Taastrup, begge er i fremgang, mens Stadion har vist svaghedstegn på det seneste.

I weekendens spillerunde tabte Stadion således for anden uge i træk en topdyst. Søndag vandt Taastrup således 30-27 over Stadion, der ugen før måtte se sig besejret 32-24 af Holte/Rudersdal.

For Tune på tredjepladsen fortsatte sejrsrækken lørdag, hvor det blev til den syvende af slagsen på stribe med 30-19 over Lyngby. Forude venter de tre øvrige tophold for Tune på stribe. På søndag gælder det ude Holte/Rudersdal og i efterfølgende runde står Taastrup for tur ligeledes ude, inden der hjemme i Tunehallerne rundes af mod først Stadion og sidst mod KSI. Kampen mod Stadion ventes at blive afgørende for andenpladsen.

Holte/Rudersdal ligner en forholdsvis sikker vinder. TIK-Taastrup bliver antagelig lukket for oprykning, da klubbens førstehold næppe undgår at rykke ned fra 2. division og dermed blokerer andetholdet i at rykke op.

Så enten Tune eller Stadion er mest sandsynlig toer med Tune som favorit, trods det sværeste slutprogram af de to kandidater, godt hjulpet på vej af Taastrups søndagssejr over Stadion.