Går det efter planen, så har borgerne i Tune udsigt til et plejecenter i 2025 i tre etager og med 75 boliger, som her er vist på skitsen. Det er Domus Arkitekterne A/S, der har udarbejdet skitseforslag.

Tune får plejecenter i tre etager med plads til 75 boliger

Greve - 26. maj 2020 kl. 16:04 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Greve Kommunes næste plejecenter kommer til at ligge ved Tune Skole Lunden helt centralt i Tune, og de første beboere kan flytte ind i sommeren 2025, hvis tidsplanen holder.

Der har de seneste mange år været talt om opførelse af et plejecenter i Tune, som er et område i vækst, men vejen til en endelig beslutning om et plejecenter i den aktive by har været næsten uendelig lang. Og placering og størrelse har været ændret flere gange undervejs. Men endelig, som de 21 byrådsmedlemmer i Greve på skift fremførte på byrådsmødet mandag aften, så lykkedes det at få en beslutning i hus.

Det bliver den store model, som borgerne i Tune kan se frem til. Det betyder et plejecenter på 7500 kvm i tre etager, der bliver placeret ved Lunden. Boligdelen vil udgøre de 5000 kvm, og der bliver plads til 75 boliger, som hver vil være ca. 65 kvm med altan eller terrasse. De resterende 2500 kvm skal bruges til service- og gangarealer. Der bliver vejadgang fra Tune Parkvej og centret skal kobles op, så der bliver adgang til stisystemet. Med den model berører man ikke boldbaneanlægget, og Hegnsstien bibeholdes, og transport fra det østlige Tune kan ske som i dag.

Greves borgmester var ved sagsbehandlingen i aftes fuld af begejstring.

- Der bliver flere ældre i Greve med behov for en bolig på plejecenter. Jeg er glad for, at vi er lykkedes med en placering i Tune, hvor der ikke er et plejecenter i forvejen, så de borgere i Tune, der får behov, kan blive boende i deres lokalområde. Det bliver et plejecenter med placering helt centralt i Tune og tæt ved indkøbsmuligheder, sagde Pernille Beckmann og fortsatte:

- Det har ikke været nogen let opgave at placere et plejecenter, hvor vi først måtte ændre på grund af støjzoner og så arbejde videre med anden løsning. Men det er en stor og spændende opgave, hvor vi vil gøre det til en meget inddragende proces. Vi laver et internt rådgiverpanel, der skal sikre den faglige viden og et eksternt panel, hvor f.eks. seniorråd, Tune Pensionistforening med flere kan være med. Og det er vigtigt, at vi understøtter det frivillige arbejde og særligt i Tune, hvor det trives så godt.

Afskærmning

Borgmesteren blev suppleret af partikollegaen, Per Lund Sørensen, som bor i Tune.

- Når vi vælger scenarie A, så kan vi også fastholde Hegnsstien, som er meget benyttet, og boldbanerne. Det er også vigtigt, at vi tager hensyn til naboerne i Lundegårdsparken. Vi vil se et byggeri, som passer godt med rammebeplantning af træer, og hvor der vil være en afskærmning.

Og netop afskærmningen var af stor betydning for Socialdemokraternes Niclas Bekker Poulsen.

- Når man er i politik, så skal man have god tålmodighed. Tune skal endelig have plejecenter. Tune har en størrelse, hvor det giver rigtig god mening, der har manglet et plejecenter. Per (Per Lund Sørensen) har været nede og måle træerne. Vi kiggede på, at vi skulle gøre det til to etager, Hvis man bibeholder den sidste række af træer, det vil skabe en grøn væg ind til de borgere, der bor ved siden af. Så kan vi godt være med på forslag A, sagde han.

Scenarie A betyder, at der skal fældes store dele af det eksisterende grønne hegn syd for fredsskoven, og der kan blive indbliksgener i forhold til husene i Lundegårdsparken.

Men borgmesteren meldte klart ud, at der ikke kunne udstedes nogen garantier om, at det netop var de gamle høje træer i den sidste række, der slipper fri af motorsaven.

- Det vil være at forgøgle borgerne, hvis det er de træer, der står i vejen. Vi skriver ind, at der skal være afskærmning eller grøn beplantning, så er det med, sagde hun.

- Hvis ikke vi tager den nu, så kommer der ikke plejecenter. Jeg er er trist over den sidste række af træer, men gør man alt, hvad man kan, Så stemmer vi med her, sagde Niclas Bekker Poulsen

Kan højden ændres

Brigitte Klintskov Jerkel (K) var for scenarie A med de 75 boliger og tre etager, men hun ville gerne høre Tune-borgerne, om de også er det.

- Hvis vi kan holde et borgermøde om et halvt års tid, hvor sent kan byggehøjden ændres fra tre etager ned til to etager, ville hun gerne vide.

- Vi beslutter placering og antal etager i aften, sagde Pernille Beckmann kort, som blev suppleret af Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti.

- Endelig får vi besluttet, at vi skal have et plejecenter. Vi kan ikke vente, vi har ældre mennesker, der står på venteliste. Scenarie A sikrer, at den sti bliver bevaret. og hiver man noget grønt ned, så skal der noget andet op et andet sted, sagde hun tørt.

Rigge Nørmark LA fattede sig i korthed med bemærkningen:

- Vi støtter indstillingen, og Mehmet fra Enhedslisten fulgte op med en lignende kort kommentar.

- Så kan vi endelig stemme for et plejecenter i Tune, sagde Mehmet Zeki Dogru .

Alle 21 byrådsmedlemmer stemte for. Spaden stikkes i jorden i juni 2023 og sommeren 2025 er det planen, at plejecentret står klar til indvielse.